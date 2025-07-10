Havuza giren küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti: Cenazeyi teslim alan gözyaşlarına boğuldu

Ailesi ile birlikte çiftliğe gelen 6 yaşındaki Egemen Durmuş, çiftlikte bulunan yetişkin havuzuna girdi. Bir süre sonra küçük çocuğu havuzda hareketsiz halde görenler havuzdan çıkartarak ilk müdahalede bulundu. Durumun 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.