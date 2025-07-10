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Havuza giren küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti: Cenazeyi teslim alan gözyaşlarına boğuldu

Havuza giren küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti: Cenazeyi teslim alan gözyaşlarına boğuldu

13:4110/07/2025, Perşembe
IHA
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Küçük çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere Gaziantep'e götürüldü.
Küçük çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere Gaziantep'e götürüldü.

Antalya'da ailesi ile birlikte gittiği çiftlikteki havuza giren küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti. Cenazeyi teslim alan çocuğun acılı babası gözyaşlarına hakim olamadı.

Ailesi ile birlikte çiftliğe gelen 6 yaşındaki Egemen Durmuş, çiftlikte bulunan yetişkin havuzuna girdi. Bir süre sonra küçük çocuğu havuzda hareketsiz halde görenler havuzdan çıkartarak ilk müdahalede bulundu. Durumun 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


Savcılık incelemesinin ardından 6 yaşındaki Egemen'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından küçük çocuğun cenazesi ailesi ve yakınlarına teslim edildi. Cenazesini teslim alan acılı baba Mustafa Kemal Durmuş gözyaşlarına hakim olamadı.




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