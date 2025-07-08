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Denize girmek için Kocaeli'ne giden baba engelli kızını kurtarmak isterken boğuldu

Denize girmek için Kocaeli'ne giden baba engelli kızını kurtarmak isterken boğuldu

10:168/07/2025, Salı
IHA
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Bölgenin girilmesi yasak olan sahiller arasında yer aldığı öğrenildi.
Bölgenin girilmesi yasak olan sahiller arasında yer aldığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine denize girmek için gelen Murat Akın, engelli kızı Rana Akın'ı kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti.

Düzce'den geldikleri öğrenilen Murat Akın (52) ile kızı Rana Akın, denize girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Rana Akın'ı kurtarmak için baba hemen müdahale etti. Vatandaşların da ihbarı üzerine bölgeye Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi. Engelli kız ve babası sudan çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Rana Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, baba Murat Akın hayatını kaybetti.


Murat Akın'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Düzce'ye gönderildi.



#kocaeli
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