Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Samsun Bafra'da sulama kanalına düşen genç hayatını kaybetti

Samsun Bafra'da sulama kanalına düşen genç hayatını kaybetti

08:248/07/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen Uğur Umay isimli 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Uğur Umay (30) arkadaşlarıyla birlikte alkol almak amacıyla arabayla sulama kanalı kenarına geldi. Bir süre sonra araçtan inen Umay, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek suya düştü.


Durumu fark eden arkadaşları hemen 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalında arama çalışması başlatan ekipler, akıntının güçlü olması nedeniyle zorluk yaşadı. Yaklaşık 5 kilometre sürüklenen Uğur Umay, itfaiye dalgıcı Cüneyit Gelgeç tarafından sudan çıkarıldı. Ancak yapılan incelemede genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi.


Cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Umay'ın yanında bulunan arkadaşları ise ifadeleri alınmak üzere Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.




#samsun
#bafra
#boğulma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri