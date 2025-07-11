Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
3. Sayfa
Amca husumetli olduğu yeğenlerine kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı

Amca husumetli olduğu yeğenlerine kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı

08:0911/07/2025, الجمعة
G: 11/07/2025, الجمعة
DHA
Sonraki haber
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde aralarında husumet bulunan amca F.Y., evde tartıştığı yeğenlerine tabanca ile kurşun yağdırdı. Gazi Zafer Yaman ve Güven Yaman hayatını kaybederken, M.S. ise yaralandı. Amca F.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli Kartepe'deki olay, gece yarısı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Altunhisar Caddesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. F.Y. ile aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan yeğenleri Gazi Zafer Yaman, Güven Yaman ve M.S. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşanan arbede sırasında amca F.Y. tabancayla yeğenlerine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 3 akraba kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil çağrı Merkezine bildirdi.


İKİSİ ÖLDÜ BİRİ YARALANDI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gazi Zafer Yaman ve Güven Yaman'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olan M.S. ise hastanede tedaviye alındı. Olay yerinde bulunan amca F.Y. de polis tarafından gözaltına alındı. Olay yeri incelme ekiplerinin cadde ve evdeki çalışmalarının ardından Gazi Zafer Yaman ve Güven Yaman'ın cenazeleri, otopsi işlemleri için morga götürüldü.



#amca
#husumet
#kocaeli
#silah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA (meb.gov.tr) LGS sonuçları açıklanıyor! İşte sonuç öğrenme ekranı