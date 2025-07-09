Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

09:319/07/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.

Düzce'de Birsel Yeşildağ, tartıştığı eşi Yusuf Yeşildağ'ı ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Karaca Mahallesi Fazlı Yalçın Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Yeşildağ ile eşi Birsel Yeşildağ arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Birsel Yeşildağ, mutfakta bulunan ekmek bıçağıyla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yusuf Yeşildağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Birsel Yeşildağ gözaltına alınırken, Yusuf Yeşildağ'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#bıçaklama
#düzce
#ekmek bıçağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 9 TEMMUZ 2025: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?