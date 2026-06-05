Antalya'nın paraları Özgür Özel'e akmış: Böcek'ten yeni bomba

Yolsuzluktan tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Özgür Özel’in talimatıyla Manisa adayı Ferdi Zeyrek’in ofisine çanta içinde 950 bin avro nakit para bıraktığını itiraf etti. Böcek, savcılığa ek ifade verdi. Son yerel seçim dönemi adaylığı ilan edilmeden önce 15 Ocak 2024’te Manisa’ya giden Böcek’in, bu ziyaretinin sırrı ortaya çıktı. Daha önce Genel Merkez’e 1 milyon avro ve 200 bin dolar verdiğini söyleyen Böcek, verdiği ek ifadede Manisa ziyareti hakkında önemli bilgiler paylaştı. Özgür Özel’in, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Ferdi Zeyrek’e maddi destek ve proje desteği yönünde kendisine talimat verdiğini belirten Böcek, Manisa’ya bu amaçla gittiğini söyledi.

PARA DOLU ÇANTAYI MASANIN YANINA BIRAKTIM

“Makam aracım olan 07 ABB 008 plakalı Audi A8 L ve arkasındaki koruma araçlarıyla Manisa’ya gittik. Yanımda bir çanta içerisinde tam 950 bin avro nakit para götürdüm” diyen Böcek, Zeyrek’in ofisinde buluştuklarını belirterek şunları söyledi: “Burada sosyal proje sunumu yapıldı. Ayrıca kısa bir süre Ferdi Zeyrek ile baş başa kaldım. Bu esnada masasının yanına içinde yaklaşık 950 bin avro (yaklaşık 51 milyon TL) para bulunan çantayı koydum. Kendisine de ‘Çantayı size getirdim, seçim sürecinde katkılarımız olsun’ dedim. Bunu, yukarıda bahsettiğim gibi Ankara'da Özgür Özel'in tarafıma Ferdi Zeyrek'e destek verilmesi talimatına istinaden yaptım. Bu parayı Ferdi Bey'in ne şekilde kullandığını bilmiyorum. Ben Özgür Bey'in Manisalı olması, rahmetli Ferdi Bey ile olan yakınlıkları sebebiyle, bunun da adaylığıma katkısı olabileceğini düşündüğüm için bunu yaptım. Ofisteki görüşmeden sonra hep birlikte yemeğe gittik. Akşama doğru Manisa'dan ayrıldık. Parayı verdiğim esnada, dediğim gibi sadece rahmetli Ferdi Zeyrek vardı.”

ZEYREK’İN YANINDA 2 SAAT 29 DAKİKA KALDI

Böcek’in anlattıkları, HTS/baz kayıtlarıyla örtüştü. Yapılan incelemede, 15 Ocak 2024’te Manisa’da en az 8 saat 22 dakika baz verdiği belirlenen Böcek’in, şehre geldikten sonra FZ Yapı hattı ile 3 kez görüştüğü tespit edildi. Ardından Böcek’in telefonu FZ Yapı adresinde baz kümesine bağlandı. Böcek’in burada yaklaşık 2 saat 29 dakika baz kaydı belirlendi. Böcek’in 950 bin avroluk son rüşvet itirafı ve HTS tespitlerinin ardından soruşturmanın derinleştirilmesi bekleniyor.





Konyaaltı adayına 15 milyon TL

Belediye başkan adaylığı açıklandıktan sonra Genel Merkez ve Özgür Özel’in talimatıyla seçim çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli yerlere para gönderdiğini anlatan Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı’nın tüm seçim masraflarını karşıladığı bilgisini verdi: “Ben bu konuda oğlum Mustafa Gökhan Böcek'i yetkilendirdim. Oğlumun daha önceki beyanına göre yaklaşık 15 milyon TL harcama yapıldı. Ayrıca Bucak, Akseki, İbradı, Korkuteli gibi az araç olan ilçelere araç, araç giydirme ve yakıt yardımında bulunduk.”





Böcek’in kasası da tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında "rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla 4 kişi geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Gazeteci C.D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden sosyal medya sorumlusu B.Ü. ve Böcek’e ait paraları saklayan kuaförü Ö.S tutuklandı. Belediye çalışanı Z.B.Ş. savcılıktan serbest bırakıldı.



