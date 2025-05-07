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AP'nin Türkiye Raporu'na Dışişlerinden tepki: Ön yargılı ve gerçek dışı iddialar

AP'nin Türkiye Raporu'na Dışişlerinden tepki: Ön yargılı ve gerçek dışı iddialar

19:087/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
AA
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Dışişleri Bakanlığı, AP'nin hazırladığı Türkiye raporunda yer alan mesnetsiz iddiaları reddetti.
Dışişleri Bakanlığı, AP'nin hazırladığı Türkiye raporunda yer alan mesnetsiz iddiaları reddetti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunca bir kez daha Türkiye'ye yönelik mesnetsiz iddialar içeren rapor hazırlandı. 2023-2024 yıllarına ilişkin söz konusu rapora Türkiye'den tepki de gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, raporun Türkiye aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içerdiği belirtilerek, "Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın KKTC ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı,
Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu
nca kabul edilen
2023-2024 Türkiye Raporu
'nun Türkiye aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içerdiğini vurgulayarak, "Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz." ifadesini kullandı.

"Mesnetsiz değerlendirmeleri reddediyoruz"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AP Genel Kurulunun kabul ettiği 2023-2024 Türkiye Raporu'na tepki gösterilerek, şunlar kaydedildi:

"Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından bugün kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın KKTC ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz."

Açıklamada, gelecek dönemde, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım süreci dahil olmak üzere AB ile ilişkilerinin karşılıklı yarar temelinde sürdürülmesi için AP'nin üzerine düşeni yapmasının beklendiği aktarıldı.




#Türkiye Raporu
#Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu
#Dışişleri Bakanlığı
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