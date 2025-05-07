AP'nin Türkiye Raporu'na Dışişlerinden tepki: Ön yargılı ve gerçek dışı iddialar

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunca bir kez daha Türkiye'ye yönelik mesnetsiz iddialar içeren rapor hazırlandı. 2023-2024 yıllarına ilişkin söz konusu rapora Türkiye'den tepki de gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, raporun Türkiye aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içerdiği belirtilerek, "Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın KKTC ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz." denildi.
"Mesnetsiz değerlendirmeleri reddediyoruz"
"Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından bugün kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın KKTC ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz."
Açıklamada, gelecek dönemde, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım süreci dahil olmak üzere AB ile ilişkilerinin karşılıklı yarar temelinde sürdürülmesi için AP'nin üzerine düşeni yapmasının beklendiği aktarıldı.