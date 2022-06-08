AK Parti'den Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'yi hedef alan skandal raporuna sert tepki: Yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz

Avrupa Parlamentosu, 2021 Türkiye Raporunu, geride kalan gün düzenlenen genel oturumda oylayarak kabul etti. Mevcut 622 parlamenterin yer aldığı oturumda 448 'evet', 67 'hayır' ve 107 'çekimser' oy kullanıldı.

Türkiye'nin hedef alındığı skandal raporda, "Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti ve temel hak ve özgürlüklere saygı alanlarında elle tutulur ilerleme kaydedilmediği, Yunanistan ve GKRY ile 'tam dayanışma', 'Kıbrıs'ta iki devletli çözüm önerisinden vazgeç'" gibi skandal mesajlar yer aldı.

GÜNDEM Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye değerlendirmesini reddediyoruz

"GERÇEKLERDEN KOPUK VE SORUMSUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'yi hedef alan skandal raporuna, "Avrupa Parlamentosu yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz bir Türkiye raporu hazırlamış." diyerek tepki gösterdi.

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Çelik, "Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselesinde Yunan-Rum tezlerini esas alan bir yaklaşım sergilemişler." dediği paylaşımının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"SÖMÜRGE KOMİSERİ DİLİYLE YAPILAN BENCİL DEĞERLENDİRMELERİN BİR ANLAMI YOK"

"AP göçmenler konusunda üstüne düşenleri yapmayan Avrupa ülkelerini eleştiren ve Türkiye’ye teşekkür eden bir tutum içinde olmalıdır. Ayrıca Türkiye’ye verdiği sözleri yerine getirmeyen AB kurumlarına dönük somut eylem planı önermelidir.

Eleştirdiği konularda Türkiye ile demokratik dayanışma üretmek yerine sadece Türkiye eleştirisi yapan bir yaklaşım sağlıklı değildir. Demokratik kavramları dar bir bakış açısıyla birer siyasi kaldıraç gibi kullanmak bencil bir yaklaşımdır.

AP demokrasi ve dış politika konularında diyalog ve ahde vefa temelinde somut demokratik dayanışma mekanizmaları üretmelidir. Sömürge komiseri diliyle yapılan bencil değerlendirmelerin bir anlamı yoktur.

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Cumhurbaşkanımız AB tarafından Türkiye’ye verilen ve tutulmayan sözleri kapsamlı bir şekilde sık sık dile getirmektedir. AB kurumlarının sözlerini tutmayan bencil siyasetleri, Avrupa Parlementosu’nun öncelikli gündemi olmalıdır."