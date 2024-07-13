Arabulucular bin yargıcın yükünü aldı

Perşembe günü sabah saat 10.00'da görüşmelerine başlayan komisyonun mesaisi cuma sabahı 6.27'de bitti. Komisyonda yasa teklifine ilişkin sunumda bulunan ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayan AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, arabuluculuk kurumuna 6,5 milyon bir müracaatın yapıldığını, 3 milyon 750 binin ara buluculukta sonuçlandığını söyledi. Özkan, "Biz 3 milyon 750 bin ara buluculuğu eğer yargı yoluna götürmüş olsaydık şu anda belki de bin civarında yeni yargıca ihtiyacımız vardı" dedi.

AİLE BİRLİĞİ KORUNACAK

Özkan, yeni yargı reformu kapsamında aile bütünlüğünü de koruyacaklarını ifade ederek, “Soy bağının sıhhatinin ve aile birliğinin sağlanması amacıyla evlenen kadının soyadına ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Kullanılacak soyadı nedeniyle aile bütünlüğünün zarar görmemesi ve çocukların olumsuz etkilenmemesi amacıyla kadınların evlenince eşlerinin soyadını alacağı ve isterlerse önceki soyadlarını da kullanabilecekleri bu düzenlemede yer

almaktadır” diye konuştu. Komisyonda, teklifte yer alan soy bağı davasının açılmasına ilişkin düzenlemelerde de bazı değişikliklere gidildi. Buna göre, koca, ana veya çocuk, soy bağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilecek. Bu dava, dava açma hakkına sahip diğer kişilere karşı açılacak.







