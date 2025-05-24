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Aracıyla ters yöne giren ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 60 bin lira ceza

Aracıyla ters yöne giren ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 60 bin lira ceza

12:5524/05/2025, Cumartesi
DHA
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Ş.T.'ye çeşitli maddelerden toplam 60 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.
Ş.T.'ye çeşitli maddelerden toplam 60 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde aracıyla ters yöne giren, ehliyetsiz ve 2.20 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Ş.T.'ye, 60 bin 400 lira idari para cezası kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, tehlikeli araç kullandığını belirlediği Ş.T. yönetimindeki 34 FCC 933 plakalı hafif ticari aracı takibe aldı. Polis, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde ters yöne giren aracı, önünü keserek durdurdu. Kontrolde Ş.T.'nin ehliyetsiz ve 2.20 promil alkollü olduğu belirlendi. Öte yandan aracın 2'nci kez muayenesiz olarak trafiğe çıkartıldığı tespit edildi. Ş.T.'ye çeşitli maddelerden toplam 60 bin 400 lira idari para cezası uygulanarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.








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