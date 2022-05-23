Araklı ve Sürmene’de asırlık rüya gerçek oldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, dev bir eseri daha şehre kazandırdı. TİSKİ Genel Müdürlüğü ve İLBANK A.Ş. iş birliğinde yapımı tamamlanan Araklı Sürmene Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Hidroelektrik Santrali görkemli bir törenle açıldı. Araklı ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışa, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, İLBANK A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Volkan Bektaş, İLBANK Trabzon Bölge Müdürü Cafer Bilgin, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

REKLAM

Törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Araklı Sürmene Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Hidro Elektrik Santrali (HES) Projesinde 78 kilometrelik isale hattı, 32 kilometre şebeke hattı, 2 adet su alma yapısı, 6 adet içme suyu deposu ve tüm bunlara ek olarak 200 KW üretim kapasiteli mikro HES yer alıyor. Tesisimizin güncel maliyeti 200 milyon TL’yi geçti. Bu maliyeti Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ve İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü karşılıyor. Proje kapsamında Araklı’nın 18, Sürmene’nin 9 mahallesi olmak üzere toplam 27 mahalledeki 50 bine yakın vatandaşımıza temiz ve sağlıklı içme suyu vereceğiz” şeklinde konuştu.

HES SAYESİNDE YILDA 7 MİLYON TL

Tesis bünyesinde faaliyete alınan HES’in önemine dikkat çeken Başkan Zorluoğlu, “HES sayesinde yılda 4 milyon TL gibi ciddi bir gelir elde edeceğiz. Tesisimizin enerji ihtiyacının 10 katı kadar elektriği bu HES sayesinde elde edeceğiz. Gerçekten büyük bir proje. Mevcut kuyuları da bu sayede kapattık. Buradan da yılda 3 milyon TL gibi bir tasarruf etmiş olacağız. Yani bu tesisin bizlere yılda 7 milyon TL gibi bir kazancı olacak.

REKLAM

Suyun memba kalitesinde olduğunun altını çizen Başkan Murat Zorluoğlu, “Az önce içtik. Oldukça kaliteli bir su üretiyoruz. Trabzon’un her bölgesinde bu kalitede içme suyu sağlamak gayretindeyiz. Araklı’da bunun yanında pek çok iş yaptık. Trabzon Caddesi’ni baştan aşağıya düzenledik yakında açılışını yapacağız. Sürmene’de de asfalt ekiplerimiz çalışıyor. Bu sene hedefimiz 18 ilçemizin tamamında asfalt ve beton işleri tamamlamaktır” diye konuştu.

‘TRABZON HER ALANDA ÖNCÜ’

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise, “Şu anda 200 milyonluk bir yatırımı hizmete açıyoruz. Gelecek nesillere sağlam eserler bırakmalıyız. Milletin parasını daha iyi değerlendirmek için planlı ve projeli işler yapmak lazım. Trabzon her alanda öncülük yapıyor. Araklı’mıza, Sürmene’mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

REKLAM