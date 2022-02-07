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MERSİN

Arama kararı bulunan 8 kişi yakalandı

Nevşehir’de aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Arama kararı bulunan 8 kişi yakalandı
8 kişiye gözaltı

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Aranan Şahısların Yakalanmasına yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda ’Ailenin Korunması Tedbirinin İhlali’ suçundan aranan ve hakkında 7 gün hapis cezası bulunan İ.G.K., ’Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan O.A., ’Basit Yaralama’ suçundan aranan ve hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.P., ’Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme- Hırsızlık’ suçlarından aranan ve hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan E.H.S., ’Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak- Hakaret’ suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.S., ’Kasten Yaralama’ suçundan aranan ve hakkında 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan M.B.,’Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçundan aranan ve hakkında 4 ay hapis cezası bulunan A.R.Y. ile ’Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçundan yakalama kararı ile aranan M.C. yakalanarak göz altına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 8 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi

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