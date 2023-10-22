Arama-kurtarma dronu geliştirdiler: Enkazdan çıkarılanlar kayıt altına alınacak

Van'da 2011 yılında meydana gelen 2 büyük depremi yaşayan Atatürk Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nden Hüseyin Ayğan (23) ile 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden kurtulan Beyza Konuker (21) ile Şuhedanur Halat (22), arama kurtarma çalışmalara destek olmak için bir proje hazırladı. İbrahim Hakkı Harmankaya (22), Talha Ağbaba (22), Serhat Akkoyunlu (22), Seval Olgaç (20) ve Nuri Eray Bilgin'in de (22) yer aldığı 'Robotec' ekibini kuran öğrenciler, 'Depron' isimli bir dron geliştirdi. Kurtarma operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlanan dron ve mobil veri aktarım sistemini içeren 'Depron' ile enkaz altında kalan canlılar, ısı sensörleri ile tespit edilecek. Ayrıca ses sistemi ile 'Sesimi duyan var mı' çağrısı yapılacak. Kurulacak ışık sistemi ile 'Depron', gece çalışmalarına destek verecek. Proje ile enkazdan çıkarılan yaralılar, kayıt altına alınıp, götürüldükleri hastaneler bildirilecek.