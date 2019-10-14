Gündem Arı kovanına eroin saklamışlar
MUĞLA

Arı kovanına eroin saklamışlar

Emniyet birimleri uyuşturucuyla mücadelede suçlulara göz açtırmıyor. Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu TIR’la yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kovanlarda eroin yakalandı.
Kovanlarda eroin yakalandı.

Ula ilçesinde önlem alan ekipler, plakası belirlenen TIR’ı durdurup arama yaptı.

ARICI KIYAFETİ GİYİP ÇIKARDILAR

Arama sırasında narkotik köpekleri TIR’ın dorsesindeki arı kovanlarına tepki verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, arıcı kıyafeti giyip, kovanlarda detaylı arama yaptı. Aramada, kovanların içerisine preslenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi.

İZMİR’E GÖTÜRÜLÜYORDU

İran üzerinden yurda sokulduğu belirlenen eroinle ilgili C.B., T.E., F.G, ve S.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Piyasa değeri 120 bin TL olan uyuşturucunun İzmir’e götürülmek üzere yola çıkarıldığı saptandı. Şüphelilerin, narkotik köpeklerin koku almasını engellemek için uyuşturucuyu arı kovanlarının içerisine presledikleri tespit edildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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