Gündem Arı sokması sonucu öldü
BİLECİK

Arı sokması sonucu öldü

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, evinin bahçesinde oturduğu sırada arı sokan 62 yaşındaki İbrahim Küçük, yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Gece oturup çay içtiler sabah ölüm haberine yıkıldılar.
Gece oturup çay içtiler sabah ölüm haberine yıkıldılar.

Gölpazarı ilçesinde oturan İbrahim Küçük, önceki akşam arkadaşlarıyla kahvede oturduktan sonra eve gitti.

Arılara karşı alerjisi olduğu öğrenilen Küçük’ü, evinin bahçesinde yüzünden arı soktu.

Yanındaki arkadaşının aracıyla hastaneye götürülen Küçük, komaya girdi. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen İbrahim Küçük, hayatını kaybetti.

İbrahim Küçük’ün ilçede esnaf olan arkadaşı Arslan Altındiş, akşam birlikte oturdukları arkadaşının ölüm haberini alınca çok üzüldüğünü belirterek, “Akşam oturduk beraber çay içtik. Sabah ölüm haberini alınca çok üzüldük. Arılara karşı alerjisi vardı, arı sokmasından hayatını kaybetti. Mekanı cennet olsun” dedi.

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