Bilecik’te başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
15:52, 13/08/2026, Perşembe
IHA
Bilecik’te başlayan orman yangınına karadan ve havadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Yangın, 1 saat önce Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesi ile Osmaneli ilçesi arasında başladı.
Alınan bilgilere göre; henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı Göksutaş Mermer mevkiinde alevler yükselmeye başladı.
Yangına havadan yangın söndürme helikopterleri ile karadan çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın rüzgârın etkisiyle ilerlerken, ekipleri canla başla yangını kontrolde altına alınmaya çalışıyor.
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