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BİTLİS

Arin Gölü’nün yüzde 15’i kurudu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin Göldüzü köyünde bulunan ve onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, kuraklık ve

sondajla tarımsal su kullanılması sebebiyle yüzde 15 küçüldü.

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Haber Merkezi İHA
Arin Gölü’nün yüzde 15’i kurudu
Arin Gölü'nün yüzde 15'i kurudu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin Göldüzü köyünde bulunan ve onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, kuraklık yüzünden yüzde 15 küçüldü.


Kentin en önemli sulak alanlardan biri olan Arin Gölü 14 kilometrekare büyüklüğünde bir alana sahipken, bu yıl hem kuraklık yüzünden hem de tarımsal faaliyetler sayesinde yaklaşık iki kilometrekarelik alanı kurudu. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Danışmanı ve Siirt Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adnan Alkan, Arin Gölü’ndeki çekilmenin sadece kuraklığa bağlı olmadığını aynı zamanda bölgede artan tarımsal faaliyetler nedeniyle de meydana geldiğini söyledi. Doç. Dr. Alkan, tarımsal faaliyetlerin artmasının çiftçilerin bu bölgede sondaja daha fazla yöneldiğini belirterek, “Kuraklıkla beraber yapılan sondajlar Arin ve diğer göllerde de küçülmeye neden oluyor.

Arin Gölü, Van Gölü’nün kuzey batısında yer alan yaklaşık 14 kilometrekareye sahip bir göl. Burası Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından birisidir. Özellikle kuş çeşitliliği açısından kuşların üreme sahası, aynı zamanda kuşların göç yolları üzerinde yer alıyor. Biyolojik çeşitliliği açısından da su potansiyeli ve kuşları açısından da özel ve önemli bir saha. Maalesef son zamanlarda göl seviyesinde önemli bir çekilme söz konusu. Bunun temel sebebini aşırı sıcaklığa ve kuraklığa bağlamak mümkün. Ama tek başına bu sebep değil, bunun yanında son yıllarda bölgede artan tarım faaliyetleri tarımsal sulamaya olan ihtiyacı doğurmuş. Bu da daha çok yer altı suyunun kullanımına neden oluyor. Sondajla tarımsal su kullanılması, maalesef gölde de su çekilmesine neden olabiliyor. Ülke olarak bütün sulak alanlarımız ve tatlı su kaynaklarımız maalesef tehlike altındadır. Özellikle küresel ısınmadan dolayı çok fazla etkilenen gölgeler var. Bu bölgelerden biri de Van Gölü Havzası ve Doğu Anadolu Bölgesidir. Önceki yıllarla kıyasladığımız zaman mutlak anlamda yağış azlığı söz konusu. Bazı yerlerde yüzde 50’den fazla bir düşüş söz konusudur. Bu da maalesef beraberinde bu sulak alanların yok olmasına neden olabiliyor” dedi.
Vatandaşlardan Orhan Emen ise gölün hiç bu kadar kuruduğunu görmediklerini ifade etti.

Kuraklık besicileri de vurdu: Yayladan dönüşler erken başladı
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Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak gibi illerden ilkbahar mevsiminde Van'ın Erciş, Gürpınar, Çatak, Gevaş ve Başkale ilçeleriyle Hakkari'nin yüksek rakımlı yaylalarına gelerek yaz ayları boyunca burada konaklayan, bu sürede de yağ, yoğurt ve peynirlerini hazırlayan göçerler, yüksek kesimlerde havaların soğumaya başladığı eylül ayının ortalarından itibaren dönüş yolculuğuna başlıyor.
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Ancak bölgede yaşayan ve göçerlerin aksine her yıl dönüş için ekim ayının sonunu bekleyen besiciler de bu sene erken dönüş yapıyor. 600 koyunuyla Van'ın Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Morgedik yaylalarında yaz aylarını geçiren Erdal Bayramhan, havaların erken soğuması ve bu yıl etkili olan kuraklık yüzünden ot kalmadığını, bundan dolayı da bölgeden erken ayrıldıklarını söyledi.
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Yolculuğunun 15 gün süreceğini belirten Bayramhan, \"Yaz aylarının başlamasıyla birlikte yaylaya çıkıyoruz. Yaylaya çıktıktan yaklaşık 2 ay sonra koyunlarımızı kırpıp, sağımlarını yapıyoruz. İlaçlarını veriyoruz.
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Ekim ayının sonlarında ise dönüş hazırlıklarına başlıyoruz. Ancak bu yıl havalar erken soğudu, ayrıca kuraklık yüzünden yaylada ot kalmayınca hayvanlarımızı 20-25 gün köye erken götürmeye karar verdik. 2 çobanla yaptığımız yolculuğumuz ise yaklaşık 2 hafta sürüyor.
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Yemlerini hazırlayacağız, kış ayları boyunca da içeride bakacağız. Önümüzdeki yıl havaların daha iyi olmasını ve yaylaların daha yeşil olmasını umut ediyoruz\" diye konuştu.
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Kuraklık besicileri de vurdu: Yayladan dönüşler erken başladı
Van'ın kırsal mahallerinde yaşayan ve ilkbahar aylarında 2 bin 700 rakımlı Morgedik yaylalarına çıkıp 5 ay boyunca hayvanlarının yiyecek ihtiyacını, sağdıkları sütle de kendi kışlık yiyeceklerini hazırlayan besicilerin dönüş yolculuğu başladı. 15 gün süren yolculuğa başlayan Erdal Bayramhan, havaların erken soğuması ve bu yıl etkili olan kuraklık yüzünden bölgede ot kalmadığını bu yüzden yayladan erken ayrıldıklarını söyledi.

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Kuraklık bu sene balın tadını kaçırdı: Hasat dörtte bir oranında düştü
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Bu yıl hem Türkiye’de hem de dünyada ciddi bir kuraklık yaşandığını ifade eden Onur Şan, \"Kuraklık bölgeyi ve ilimizi de etkiledi. Özellikle en hassas nokta olan arıcılık çok etkilendi. Son 2-3 yıldır küresel ısınmadan dolayı arıcılıkta bal, kışın da kışlatmada arı kaybı oluyor. Bu yıl çetin geçen kış koşulları, akabinde gelen kuraklık, samyeli dediğimiz güneyli rüzgarlarla birlikte arazilerde kuruma yaşandı.\" diye konuştu.
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Şan, kovanlarda çok az balın bulunduğunu belirterek, arıcıların bu yıl büyük sıkıntı yaşadığını dile getirdi.
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Bal üretiminin düşmesiyle fırsatçıların glikozlu bal üretebileceğini ve tüketicilerin buna karşı dikkatli olmasını isteyen Şan, şöyle konuştu:
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\"Bu yıl kuraklığın ardından çiçek balında da büyük sıkıntı yaşanmaktadır. Tüketicilerimiz bal tüketirken, güvenli yerlerden alışveriş yapmayı tercih etsinler. Glikozcular bunu fırsata çevirip iş başına geçebilirler.”
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Kuraklık nedeniyle bal üretiminde dörtte bir oranında düşüş yaşandığını kaydeden Şan, “Bal hasadının sonlarına geldik. Geçtiğimiz senelere göre bu sene rekoltede oldukça düşüş yaşandı. Önceki seneler iyi bir kovandan 25- 30 kilo bal alırken bu sene 10 kiloya bile çıkmadı. Kuvvetli kovanlardan sağım yapabildik. Buna da şükür. Biz bu işi gezginci olarak yapıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına, şartlar ne olursa olsun gidip geziyoruz. Balın en kalitelisini yakalamak için. Biz de zaman, yer fark etmiyor. Yeter ki nektar olsun bizim arımız onu yakalar. Müşterimize en kaliteli balı tattırmak için biz egeden başlıyoruz doğuya kadar. Bizim gezgin serüvenimiz ikinci aydan başlıyor ta ki 11. Aya kadar koşuyoruz. Bayburt’ta duraklarımızdan bir tanesi. Asıl ana durağımız Bayburt.” İfadelerine yer verdi.
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Şan bu sene organik balın kilosunun 100 TL, kara kovan balının da 200 TL’den satışa sunulduğunu kaydetti.
Kuraklık bu sene balın tadını kaçırdı: Hasat dörtte bir oranında düştü
Bu sene boyunca yaşanan kuraklık ve mart ayı sonunda gelen don, bal üretimine darbe vurdu. Bayburt'un Demirözü ilçesi yaylalarında organik bal üretimi yapan Trabzonlu arıcı Onur Şan, "Bu yıl bal hasadı dörtte bir oranında düştü" dedi


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