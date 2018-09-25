Gündem Arkadaşına attığı konum hayatını kurtardı
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İranlı işadamı İstanbul'da fidye için kaçırıldı

Arkadaşına attığı konum hayatını kurtardı

Taksim'de İran uyruklu bir adam, gayrimenkul satın almak için buluştuğu emlakçı görünümlü fidyeciler tarafından kaçırıldı. Elleri ve ayakları çarşafla bağlanarak darp edilen adam, fidyecilerin para istediği arkadaşına telefondan konum atması sonucu polis ekiplerince yeri tespit edilerek kurtarıldı. Adamın ailesinden 100 bin euro fidye istediği öğrenilen şüpheliler, kaçmaya çalışırken yakalandı.

Haber Merkezi DHA
İranlı işadamını kaçıran zanlıların polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.
İranlı işadamını kaçıran zanlıların polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Olay, önceki gün saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir Pürtelaş Sokak’ta meydana geldi.

İran uyruklu Ahmad K. Halil Al Saad (54), 3 ay önce yasal yollarla Gürcistan’tan uçakla Türkiye’ye geldi. Buradan arkadaşı İran uyruklu Mehrdat Batmare (36) ile olay günü saat 20.00 sıralarında Fatih Aksaray’da buluştu. İkili ardından Taksim’e gelerek gezmeye başladı.

O sırada Al Saad’ı önceden görüştüğü bir şahıs arayarak, satın almak istediği daireyi göstermek için müsait olduklarını söyledi. Bunun üzerine Al Saad, arkadaşı Batmare’ye kafeterya da oturup kendisini beklemesi gerektiğini söyleyerek, kendisini arayan şahısla gitti.

100 bin Euro fidye istediler

Ancak bu süre zarfında Al Saad, götürüldüğü evde zanlılar tarafından kaçırıldı. Bir süre sonra şahıslar, Al Saad’ın cep telefonundan arkadaşı Batmare’yi arayarak 10 bin avro fidye istedi. Bunun üzerine Batmare, durumu polis ekiplerine bildirdi.

  • İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere timi, Al Saad’ın arkadaşıyla irtibata geçerek dolaylı müzakereleri başlattı. Müzakereler çerçevesinde şahıslar bu süreçte Al Saad’ın ailesine de ulaşılarak 100 bin euro fidye istedi. Aile fidyeyi kabul etti ancak polisin araya girmesiyle, ailenin fidyeyi göndermesi engellendi.

İlerleyen süreçte elleri ve ayaklarının çarşafla bağlanması sonucu darp edilen adam, gürültü çıkartınca üst komşular şikayete geldi. Bunun üzerine şüpheliler adamın elini çözerek, cep telefonundan Batmare ile konuşmaya devam etti.

Polise konum atınca yeri bulundu

Süreç devam ederken, Al Saad telefonunu ele geçirerek arkadaşına konum bilgisi paylaştı. Konumu alan polis ekipleri hemen Pürtelaş Sokak’a gitti. Burada polis yaptığı çalışmalar sonucunda Al Saad’ın tutulduğu evi belirledi. Polis eve girmeye hazırlandığı sırada Al Saad, tutulduğu evin 2. katından aşağıya atlayarak klimanın üstüne düştü. Klimanın ağırlığı kaldırmaması üzerine adam yere düşerek yaralandı. Zanlılar ise kaçmaya başladı.

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Otelde yakalandı

  • Kaçan şahıslardan İran uyruklu Salamat D. (34) sokak üzerinde kıskıvrak yakalandı. Diğer fidyeci Ayoup R. (45) ise Fatih’te kaldığı otelden pasaportunu almaya geldiği esnada yakalanarak gözaltına alındı. Kaçırılan adam, arkadaşının şikayetinden 12 saat sonra kurtarıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

‘Hayalet’ kıskıvrak
GÜNDEM
‘Hayalet’ kıskıvrak

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