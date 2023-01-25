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Arkadaşlarıyla oynarken sokak köpeklerinin hedefi oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynayan 11 yaşındaki Emir Saray, iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kolu, beli ve kalçasından yaralanan çocuğun babası, "Başıboş köpeklere bir çare bulunması gerekiyor" dedi.

18:56 . 25/01/2023 Çarşamba
DHA
Arkadaşlarıyla oynarken sokak köpeklerinin hedefi oldu.

Arkadaşlarıyla oynarken sokak köpeklerinin hedefi oldu.

Olay, ilçeye bağlı Mülk Köyü’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte akraba ziyaretine giden Emir Saray, köyde arkadaşlarıyla oynadığı sırada yanına gelen 2 köpeğin saldırısına uğradı. Olayı fark eden yakınları çocuğu köpeğin saldırısından kurtararak, sağlık görevlilerinden yardım istedi. İhbarla köye gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emir Saray, Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Acil serviste tedavi altına alınan Saray'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

"BAŞIBOŞ KÖPEKLERE ÇARE BULUNMASI GEREKİYOR"

Baba Yusuf Saray, sokak köpekleri için acilen çözüm bulmasını isteyerek,
"Okulların tatil olması sebebiyle çocuğum köydeki akrabalarıma ziyarete gelmişti. Oyun oynarken iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıda kolundan, belinden ve kalçasından yara aldı. Ambulansla hemen hastaneye yetiştirdik. "Başıboş köpeklere bir çare bulunması gerekiyor"
dedi.


#Adıyaman
#Köpek
#Saldırı
#Çocuk
1 saat önce
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Arkadaşlarıyla oynarken sokak köpeklerinin hedefi oldu
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