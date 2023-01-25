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Arkadaşlarıyla oynarken sokak köpeklerinin hedefi oldu.
Olay, ilçeye bağlı Mülk Köyü’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte akraba ziyaretine giden Emir Saray, köyde arkadaşlarıyla oynadığı sırada yanına gelen 2 köpeğin saldırısına uğradı. Olayı fark eden yakınları çocuğu köpeğin saldırısından kurtararak, sağlık görevlilerinden yardım istedi. İhbarla köye gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emir Saray, Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Acil serviste tedavi altına alınan Saray'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.