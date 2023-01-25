Arkadaşlarıyla oynarken sokak köpeklerinin hedefi oldu.

"Okulların tatil olması sebebiyle çocuğum köydeki akrabalarıma ziyarete gelmişti. Oyun oynarken iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıda kolundan, belinden ve kalçasından yara aldı. Ambulansla hemen hastaneye yetiştirdik. "Başıboş köpeklere bir çare bulunması gerekiyor"