​Arkasında kim var

HDP’nin İzmir İl Başkanlığı’na düzenlenen provokatif saldırıda soru işaretleri hala giderilemedi. İl başkanlığını basıp parti çalışanı Deniz Poyraz’ı (38) öldüren Onur Gencer (27) dün emniyet ve savcılık sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskın öncesinde sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kamuoyunun tepkisini belirli kesimlere yönlendiren Gencer, kimseyle bağlantısı olmadığını öne sürdü. “Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bir bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK’dan nefret ettiğim için böyle bir şey yaptım” iddiasında bulunan Gencer, bina çevresinde daha önce birkaç kez keşif yaptığını söyledi.

Deniz Poyraz

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ARKASINDAKİLER ARAŞTIRILIYOR

Gencer “kimse ile bağlantısı olmadığını” iddia etse de polis, katilin bağlantılarının peşine düştü. HDP il binası etrafındaki işyerlerine ait onlarca saatlik güvenlik kamerası görüntüsü, oluşturulan özel ekip tarafından incelemeye alındı. Ekipler katile yardım eden veya yönlendiren kimse olup olmadığını araştırıyor. Katil Gencer’in silahlı pozlar verdiği Suriye’deki bağlantıları da merak konusu. Güvenlik güçleri bu konuda da detaylı araştırma içinde. 2020’nin ilk aylarında Kilis’te sağlık teknisyeni olarak görev yapan Gencer, zaman zaman Suriye’ye geçmiş. Gencer’in sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları da bu dönemde çektirdiği belirtildi.

GÜVENLİK ZAAFİYETİ Mİ?

Katilin saldırı öncesinde birkaç kez keşif yapmasına rağmen önceden tespit edilememesi ve binaya eline kolunu sallayarak girmesi “Sokakların karıştırılmak istendiği bir dönemde böyle bir saldırının önlenememesi, güvenlik zaafiyeti mi” sorusunu akıllara getirdi. Saldırının karanlık noktalarından biri de saldırıdan dakikalar sonra ortaya atılan SADAT iddiası. Bazı basın yayın organları ve HDP milletvekilleri, daha kimliği ortaya çıkmadan katilin SADAT tarafından eğitildiğini öne sürdü. SADAT, iddiaları kesin dille yalanladı. FETÖ ve suç örgütü lideri Sedat Peker de Türkiye’yi Suriye’deki terör örgütleri ile ilişkilendirmek için SADAT’ı hedef göstermişti.

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Peker ve Eymür nereden bildi

HDP’ye yönelik kanlı baskın, 1990’lı yılların karanlık figürleri arasında bulunan eski MİT’çi Mehmet Eymür ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarını akıllara getirdi. Peker’in kasetleri sonrasında açıklama yapan Eymür, “Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir” kehanetinde bulunmuştu. Peker ise “Alevilere yönelik saldırı düzenlenebileceğini” iddia etmişti.

Tayini olmayınca işi bırakmış

Tasarlayarak adam öldürmek suçlamasıyla cezaevine gönderilen Onur Gencer, savcılıkta pişkin şekilde serbest bırakılmasını istedi. Onur Gencer’e ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. İzmir Kemalpaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık memuru olarak görev yaparken Gaziemir’e tayinini isteyen Gencer, tayini gerçekleşmeyince işe gitmeyi bırakmış. Bunun üzerine hastane yönetimi Gencer hakkında Nisan ayında işlem başlatmış.

Çantadan bıçak ve para çıktı

Binanın bulunduğu yere taksiyle gelen Onur Gencer’in elindeki çanta dikkat çekmişti. O çantada bıçak ve bir miktar para olduğu ortaya çıktı. Gencer’in saldırıyı Amerikan yapımı Ruger marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirlendi. Saldırganın üzerinde başka ateşli silah bulunmadığı öğrenildi.

Cenazede gerginlik

Baskında öldürülen Deniz Poyraz dün cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede kısa süreli gerginlik çıktı. Kadifekale Hava Şehitleri Camii’ndeki törende cenazeye katılan bazı kişiler, tabutun üzerine PKK paçavrasını örtmek istedi. Bu sırada polis, PKK paçavrasının tabuta örtülmesine izin vermedi ve kısa süreli gerginlik çıktı. Gerginlik daha sonra yatıştırıldı.

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‘Görüntüler silindi’ iddiası gerçek dışı

İzmir Valiliği, Deniz Poyraz’ın ölümüyle sonuçlanan HDP İzmir İl Başkanlığındaki saldırıya ilişkin delillerin karartıldığı iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “elim olaya ilişkin” bazı mecralarda gerçek dışı iddiaların yer aldığı belirtildi. Olay anından itibaren yargı sürecinin başladığı ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kontrolünde polisin tüm delilleri topladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: Kamera kayıtlarının silindiği ve bilgisayarlara format atıldığı iddiası tümüyle gerçek dışıdır. Ayrıca sanığın, Valiliğimize ait bir otelde konakladığı veya müştemilatından yararlandığı iddiaları da tamamen gerçek dışıdır.

belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

5 dakika önce binayı boşalttılar

Mehmet Laçin

İzmir’de saldırının yaşandığı bina önünde kızı Gamze için evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, parti çalışanı Deniz Poyraz’ın öldürüldüğü silahlı saldırı esnasında yaşananları anlattı. Bina önündeki çadırda oturduğunu söyleyen Laçin, saldırıdan önce il başkanı ve il başkan yardımcısının binadan çıktığını belirtti. Laçin, “İçeri 25-30 yaşlarında bir kadın girdi. Girdiği gibi panikle ‘Abi seni öldürecekler’ dedi. Hemen ayağa kalktım, onun söylediklerini polisle paylaşacaktım. Lafını bitirmeden silah patladı. Silah camdan tam bana karşı patladı, o anda polisler içeri girip beni götürdü” diye konuştu. Saldırgan binaya gelmeden hemen önce binanın boşaltıldığını ileri süren Laçin, şunları söyledi: “Silah patlamadan 5 dakika önce binayı niye boşalttılar? İçeride kim varsa bırakıp gitti. Sadece o kızı bıraktılar. Zaten bunların dışarı çıkmasıyla kadının çadıra girmesi, bana haber vermesi, ‘Abi seni öldürecekler’ demesi ve silahın patlaması bir oldu. Bu gencecik kızı HDP kurban etti.”