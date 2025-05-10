Arsenik ve cıvayla suikasta uğradım

2010'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığına atanması sonrası terör ve suç örgütlerinin vekillerinin kendisi ve ailesi aleyhine propaganda yaptığından bahseden Fidan, fizikselden ziyade "karakter suikastı" tehdidiyle karşı karşıya olunduğunu dile getirdi. Fidan, insanları kamuoyunun gözünden düşürmeye yönelik propaganda faaliyetleri olduğuna işaret ederek, 2010'dan itibaren bunlarla muhatap olduğunu söyledi. Fidan, "Bunlara alışkınız. Alışkın olmadığımız birkaç tane konu var. Türkiye'nin ana muhalefet partilerinin, terör örgütlerinin ve suç gruplarının, mafyanın ürettiği bilgiyi alıp, siyasette kullanması. Bu aslında gelinen düzeydeki en düşük noktayı gösteriyor, bu sıkıntılı bir konu" diye konuştu. Fidan, kendisinin fiziken de suikasta uğradığını belirterek, "Zehirlendik de tedavi de gördük. Onun dışında karakter suikastına sürekli maruz kalıyoruz. Bu kavganın bir parçası" dedi.