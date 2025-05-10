Arsenik ve cıvayla suikasta uğradım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanlığı döneminde suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı. CHP’nin, mafya ve örgütlerin ürettiği bilgilerle kendisini hedef aldığını belirten Fidan, “Bu sıkıntılı. Yoksa biz suikasta da uğradık, zehirlendik de tedavi de gördük. Bu kavganın bir parçası" dedi. 24 TV’ye konuşan Fidan, zehirlendiğini daha önce açıklamadığını belirterek, "Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene oluyor." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4-5 yıl önce kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu belirterek, "Ağır arsenik ve cıva verildim. Tahlillerde ortaya çıktı" dedi. Fidan, 24 TV yayınında Murat Çiçek'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
2010'DAN BERİ HEDEFTEYİZ
2010'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığına atanması sonrası terör ve suç örgütlerinin vekillerinin kendisi ve ailesi aleyhine propaganda yaptığından bahseden Fidan, fizikselden ziyade "karakter suikastı" tehdidiyle karşı karşıya olunduğunu dile getirdi. Fidan, insanları kamuoyunun gözünden düşürmeye yönelik propaganda faaliyetleri olduğuna işaret ederek, 2010'dan itibaren bunlarla muhatap olduğunu söyledi. Fidan, "Bunlara alışkınız. Alışkın olmadığımız birkaç tane konu var. Türkiye'nin ana muhalefet partilerinin, terör örgütlerinin ve suç gruplarının, mafyanın ürettiği bilgiyi alıp, siyasette kullanması. Bu aslında gelinen düzeydeki en düşük noktayı gösteriyor, bu sıkıntılı bir konu" diye konuştu. Fidan, kendisinin fiziken de suikasta uğradığını belirterek, "Zehirlendik de tedavi de gördük. Onun dışında karakter suikastına sürekli maruz kalıyoruz. Bu kavganın bir parçası" dedi.
DÜŞMAN HER YERDE
Zehirlendiğini ilk kez açıklayan Fidan, "Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene oluyor" ifadesini kullandı. Fidan, suikast girişimini kimin yaptığı sorusuna "O detaylara girmeyelim. O, dışarılarda olan konular. Sadece içeride düşman yok, her yerde düşman var" dedi. Bu tür girişimlerin kendisini herhangi bir adım atmaktan geri bırakmadığını kaydeden Fidan, "Zaten bu vatana hizmet etmek için varız. Karakter suikastı da yapacaklar size, fiziksel suikast de yapacaklar" dedi.