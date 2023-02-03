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Arslan yeniden AYM Başkanı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na Zühtü Arslan üçüncü kez seçildi. Seçimde Arslan ile Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan aday oldu. Dün gizli oylamayla yapılan seçimde Arslan 8, Fidan 5 oy aldı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Zühtü Arslan

Zühtü Arslan

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na Zühtü Arslan üçüncü kez seçildi. Arslan’ın görev süresinin 13 Şubat’ta dolacak olması nedeniyle seçim yapıldı. Seçimde Arslan ile Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan aday oldu. Dün gizli oylamayla yapılan seçimde Arslan 8, Fidan 5 oy aldı. Aday olmayan Başkanvekili Kadir Özkaya için de 2 oy çıktı. Arslan, böylece üçüncü kez AYM Başkanı seçilmiş oldu. Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulu’nca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012’de AYM üyeliğine seçildi. 10 Şubat 2015’te AYM Başkanlığı’na seçilip 4 yıllık görev süresi dolmasının ardından yeniden aday olan Arslan, 25 Ocak 2019’daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu almıştı. Arslan, dünkü seçimde de oyların salt çoğunluğunu alarak üçüncü kez başkan oldu.


#AYM
#Zühtü Arslan
#İrfan Fidan
1 saat önce
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Arslan yeniden AYM Başkanı
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