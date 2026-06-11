Artık ders çalışmayın

13 Haziran’da gerçekleştirilecek ve yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde heyecan dorukta. Sınav öncesi eğitimciler, öğrenci ve velilerine önemli tavsiyelerde bulundu. Eğitim Uzmanı Banu Yapıcı, sınava sayılı günler kala yoğun ders çalışmanın faydadan çok zarar getirebileceğini ifade etti. Yapıcı, bu süreçte zihinsel ve psikolojik hazırlığın akademik çalışmadan daha önemli olduğunu kaydetti. Sınav yaklaşırken öğrencilerin yeni konu öğrenmeye veya eksiklerini tamamlamaya çalışmasının kaygıya neden olacağını vurgulayan Yapıcı, “Artık konu açığını kapatmak ya da net sayısını ciddi ölçüde artırmak çok mümkün değil. Bunun yerine sakinliği ve huzuru yakalamaya odaklanmaları gerek. Müzik dinlemek, dinlenmek ve kendilerine iyi gelecek faaliyetlere yönelmek, zihinsel berraklık sağlayacaktır” dedi.

Banu Yapıcı

RUHSAL DİNGİNLİK ÖNEMLİ

LGS sınavına hazırlık sürecinde akademik çalışma kadar psikolojik hazırlığın da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Yapıcı, “Önceliğimiz zihinsel sakinliği korumak, uyku düzenini sürdürmek ve mevcut akademik birikimi en sağlıklı şekilde sınava taşımak olmalı. Eğitim psikolojisinde ruhsal dinginlik hayati öneme sahiptir” ifadelerini kullandı.

VELİ TUTUMU BELİRLEYİCİ ROLDE

Sınava girecek çocukları kadar heyecanlanan velilere de tavsiyelerde bulunan Yapıcı, velilerin çocuklar üzerindeki tutumlarının sınav sürecinde belirleyici rol oynadığını söyledi: “Öğrencilerin arkadaşlarıyla kıyaslanması ve sürekli sınav konuşulması, olumsuz sonuçlar doğurabilir. Sınav baskısı, çocuklar üzerinde ağır psikolojik etkiler oluşturuyor. Sınavdan çıktıktan sonra ‘Lütfen beni affet anneciğim’ diye ağlayan çocuklar gördüm. ‘Ailem benden daha iyi bir çocuğa layık’ düşüncesine kapılan öğrencilerle karşılaştım. Bu sağlıklı bir psikoloji değil. LGS iyi bir okula geçiş için araçtır, çocuğun değerini belirleyen bir ölçüt değil. Sınav yerleri açıklandı. Anne babalar çocuklarıyla birlikte sınav merkezini önceden görmeli. Böylece sınav günü yaşanabilecek belirsizlik kaynaklı streslerden biri ortadan kaldırılmış olur.”



