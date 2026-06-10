YKS giriş yerleri açıklandı: İşte ÖSYM AİS YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ÖSYM sınav giriş belgelerini erişime açtı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş sürerken, milyonlarca adayın merakla beklediği sınav giriş yerleri açıklandı. 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak öğrenciler, hangi okulda sınava gireceklerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik açıklama geldi. YKS sınav giriş yerleri erişime açıldı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada,
"20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 10 Haziran 2026 tarihinde saat 11.40'dan itibaren ÖSYM’nin
adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar, saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur"
denildi.
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