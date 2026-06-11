LGS'ye kamera veliye ‘Ebeveyn Okulu’ geliyor

Kazakistan’ın Türkistan şehrinde “Türk Akademisi 8. Bilim Konseyi"ne katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yeni Şafak’a eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, müfredattan sınav güvenliğine, okul kayıtlarından veli eğitimlerine kadar birçok konuda atılacak adımları paylaştı.

MÜFREDATTA REVİZYON YOK

Müfredat çalışmalarının planlandığı şekilde sürdüğünü vurgulayan Tekin, yeni bir revizyonun söz konusu olmadığını belirtti. Müfredat değişikliklerinin kademeli olarak uygulandığını kaydeden Tekin, “Geçen yıl 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda başlamıştık. Bu yıl 1, 2, 5, 6, 9 ve 10'uncu sınıflarda uygulanıyor. Önümüzdeki yıl ise 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda devam edecek” diye konuştu.

SADECE SINAVI KAYDEDECEK

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav güvenliğine ilişkin yeni bir uygulamayı duyuran Tekin, sınav yapılan dersliklere kamera yerleştirileceğini açıkladı. “Bizim ÖSYM'den farkımız, sınav yapılan sınıflarda kamera bulunmamasıydı. Bu yıl sınav saatlerinde aktif olacak şekilde kameraları devreye alacağız” diyen Tekin, uygulamanın öğretmenlerin mahremiyetini koruyacak biçimde yalnızca sınav süresince kullanılacağını belirtti.

YURT DIŞINDAKİ ÖĞRENCİYE DE BESLENME PAKETİ

Sınav günü öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni bir uygulama başlatacaklarını açıklayan Tekin, merkezi sınava başvuru sırasında talepte bulunan öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını söyledi. Paketin içinde kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su bulunacağını aktaran Tekin, öğrencilerin yüzde 91'inin bu hizmetten yararlanmak istediğini ifade etti. Tekin ayrıca, LGS ve YKS'de müfredat dışı soru sorulmasının söz konusu olmadığını vurguladı. Yurt dışında sınava girecek öğrencilere de su hariç beslenme paketinin sınav evraklarıyla gönderilmesi kararlaştırıldı.

KAYITTA ÖNCE OKUL ÇEVRESİ SONRA KONTENJAN KURASI

Okul kayıtlarında adres değişikliği yoluyla yapılan usulsüz girişimlerin önüne geçmek için yeni tedbirler aldıklarını belirten Tekin, kayıt bölgesindeki öğrencilerin otomatik olarak yerleştirildiğini hatırlattı. Tekin, "Kayıt bölgesi dışından gelecek öğrenciler ise kontenjan durumuna göre kura ile kabul edilecek. Muvafakatname üzerinden yapılan adres kayıtlarına da artık öncelik verilmeyecek" dedi.

GÜVENLİK İÇİN YENİ YAZILIM

Okullardaki güvenlik önlemlerinin yeniden değerlendirildiğini açıklayan Tekin, bu konuda İçişleri Bakanlığı ile ortak çalışma yürüttüklerini belirtti. Tekin, "Tüm okullar risk durumuna göre yeniden sınıflandırıldı. Yapay zekâ destekli Bakanlık Yönetim Sistemi içerisinde erken uyarı mekanizmalarına yönelik yeni modüllerin geliştirildi ve bunlar yeni eğitim öğretim döneminde kullanılacak" şeklinde konuştu.

İLK DÖNEM ARA TATİL VAR

Yeni akademik takvimin kısa süre içinde yayınlanacağını belirten Tekin, birinci dönemde ara tatilin uygulanacağını söyledi. İkinci dönemde ise ara tatil döneminin Ramazan Bayramı'nın bulunduğu haftaya denk geldiğini belirten Tekin, takvimin buna göre şekilleneceğini kaydetti.

ZORUNLU EBEVEYN OKULU

Velilere yönelik yeni bir uygulamayı da duyuran Tekin, "Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin velileri için “Ebeveyn Okulu” programını zorunlu hale getirmeyi planlıyoruz. Öğrencilerin bir hafta erken başlaması uygulamasına benzer şekilde velilerin de bu eğitim programına katılmalarını hedefliyoruz" dedi.

OKULUN İÇ İŞLEYİŞİNE MÜDAHALE YOK

İtalyan Lisesi'nde yaşanan öğretmen grevine ilişkin de konuşan Tekin, Bakanlığın okulun iç işleyişine müdahale etmediğini söyledi. Ancak öğrencilerin eğitim hakkının zarar görmemesi için geçici öğretmen görevlendirmesi yaptıklarını belirten Tekin, “Öğretmenler grev hakkını kullanırken öğrenciler eğitim öğretim hakkından mahrum kalmasın diye geçici olarak öğretmen görevlendirdik” dedi.

İSTANBUL ERKEK'TE YARGI YOLU

İstanbul Erkek Lisesi'nde yaşanan gelişmelere de değinen Tekin, okulun hukuki statüsünün diğer okullardan farklı olduğunu belirtti. Diploma töreninde İl Milli Eğitim Müdürü ile okul müdürüne yönelik veli tepkilerine ilişkin de konuşan Tekin, “Arkadaşlarımız bu durumu ilgili yargı organlarına taşıyacaklar. Sonuçta onlar bizim aldığımız tedbirleri uygulayan görevlilerimiz” dedi.

DÜNYA TARTIŞIYOR, BİZ DE TARTIŞALIM

Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kamuoyu tarafından tartışılmasını istediklerini belirterek, “Ben uzun vadeli olarak bunların Türkiye’de gündeme gelebileceğini söyledim. Dünyada geliyor, bizde de gelecek, yavaş yavaş tartışılacak. Artık bilgiye erişme kolaylaştığına göre çocukları 12 yıl zorunlu eğitim, 4 yıl lisans eğitiminde tutmak ne kadar doğru, bunları dünya tartışıyor, biz de tartışalım istedik” diye konuştu.

GENÇLERE ‘ATA YURDU’ REHBERİ

Türk dünyasına yönelik yeni bir çalışmayı hayata geçireceklerini belirten Tekin, “Gençlere Türkistan tur rehberi” hazırladıklarını söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye beş ülke ile gözlemci statüsündeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yer alacağı rehberin okul dışı öğrenme ortamlarıyla bağlantılı olarak hazırlandığını ifade eden Tekin, yeni eğitim öğretim yılında tüm ders kitaplarıyla birlikte öğrencilerin masalarına konulacağını ve elektronik ortamda da erişime açılacağını belirtti.

ORTA ASYA DEĞİL TÜRKİSTAN

Müfredatta yapılan değişikliklere değinen Tekin, “Orta Asya, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bizim bu coğrafyayla bağımızı koparmak, Türkler arasındaki iletişimi kesmek için uydurulmuş bir kavram. Orijinali Türkistan'dır” dedi. Tekin, Müfredatta bu doğrultuda çeşitli düzenlemeler yaptıklarını ifade etti.

İMAM HATİP OKULLARINI BİR MARKA HALİNE GETİRECEĞİZ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 'Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Bakan Tekin, imam hatip okullarının milletin talebiyle yükseldiğini söyleyerek, "Türkiye’de milletin inancına, kültürüne ve hayat tarzına müdahale edilmek istendiği her dönemde, imam hatip camiamız da bu müdahalelerin merkezinde yer almıştır. Yakın tarihimizin en ağır kırılmalarından biri olan 28 Şubat süreci, bunun en acı örneklerinden biri olarak hafızalarımızdadır. 28 Şubat’ta vesayet aklı, milletin evlatlarını kendi kökleriyle buluşturan bu mekteplerin önünü kesmeye çalıştı " diye konuştu.

BİZE EMANET EDİLDİ

Bakan Tekin, dünyada dini de dünyayı da ilmi de irfanı da aynı çatı altında okutan imam hatip modelinin bir benzerinin olmadığını ifade ederek, “Bu, asırlık medeniyetimizin süzülüp bize emanet ettiği, tamamen kendimize has bir birikim. Bize düşen, elimizdeki bu nimetin kıymetini bilmek onu en doğru, en yetkin şekilde değerlendirmektir. Allah'ın izniyle, bu özgün modeli daha güçlü, daha kurumsal bir şekilde dünyaya açacak, imam hatip okullarını uluslararası bir marka haline getireceğiz" diye konuştu.



