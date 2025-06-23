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Artvin'de kahverengi kokarcaya karşı doğaya 8 bin 400 samuray arısı salındı

Artvin'de kahverengi kokarcaya karşı doğaya 8 bin 400 samuray arısı salındı

17:5023/06/2025, Pazartesi
AA
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Artvin'in Borçka ilçesinde kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele amacıyla üretilen samuray arıları doğaya bırakıldı. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarlarında üretilen 6 bin samuray arısı ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden getirilen 8 bin 400 samuray arısı, ilçeye bağlı Murat Köyü'ndeki tarım arazilerinde doğaya bırakıldı.
Artvin'in Borçka ilçesinde kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele amacıyla üretilen samuray arıları doğaya bırakıldı. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarlarında üretilen 6 bin samuray arısı ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden getirilen 8 bin 400 samuray arısı, ilçeye bağlı Murat Köyü'ndeki tarım arazilerinde doğaya bırakıldı.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarlarında üretilen 6 bin samuray arısı ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden getirilen 8 bin 400 samuray arısı, ilçeye bağlı Murat Köyü'ndeki tarım arazilerinde doğaya bırakıldı.

Vali Turan Ergün, 2016'da Gürcistan'da tespit edilen, 2017'de Kemalpaşa ve Hopa ilçelerinde görülen kahverengi kokarcanın günümüzde Karadeniz geneline yayıldığını söyledi.

Kahverengi kokarcanın başta fındık olmak üzere mısır, fasulye, elma, armut, kivi gibi 300'e yakın bitkide zarara neden olduğunu belirten Ergün, "2024'te ilimizde ön plana çıkan fındık, mısır, taze fasulye, elma, armut, kivi gibi ürünlerde yüzde 10 ile yüzde 40 arasında verim kaybına neden oldu. Bu zararın yaklaşık 150 milyon lira olduğu değerlendirilmektedir." dedi.

Haziran sonuna kadar 80 bin samuray arısı salınacak

Ergün, mücadele kapsamında 2017'den bugüne kadar toplam 11 bin kişiye eğitim verildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024'te 3 bin 200 kişiye eğitim ve bilgilendirme yapıldı. Her yıl Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Murgul ilçelerinde 3'er adet olmak üzere toplam 15 lokasyonda feromon tuzaklarıyla izleme yapılmaktadır. 2025 yılında 6 bin 400 feromon tuzağı alınarak popülasyon takibine devam edilecektir."

Artvin'de 2023 ve 2024 yıllarında 20 bin samuray arısı salındığını vurgulayan Ergün, "Bu yıl Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü tarafından 55 bin, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 25 bin olmak üzere toplam 80 bin samuray arısı haziran sonuna kadar salınacaktır." ifadelerini kullandı.

Artvin Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy ile İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ultaş da yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.



#Artvin
#Borçka ilçesi
#Kahverengi Kokarca
#samuray arıları
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