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Doğa ve su sporlarını bir araya getirdiler

Doğa ve su sporlarını bir araya getirdiler

16:0919/06/2025, Perşembe
IHA
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Doğa ve su sporlarını bir araya getirdiler
Doğa ve su sporlarını bir araya getirdiler

SUBÜ Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu tarafından doğa ve su sporlarını bir araya getiren wakeboard etkinliği düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu tarafından wakeboard etkinliği düzenlendi. Kocaeli’nde doğa ve su sporlarını bir araya getiren etkinlikte topluluk üyesi öğrenciler; profesyonel eğitmenler rehberliğinde su üzerinde denge kurma, kalkış teknikleri, yön değiştirme ve dengeyi bozmadan ilerleme gibi becerileri uygulamalı olarak öğrendi. SUBÜ öğrenci toplulukları hayata geçirdikleri etkinlik ve eğitimler ile öğrencilerin ve toplumun birçok kesiminden insanın fiziksel gelişimlerini desteklemeyi ve doğayla bağ kurmalarına imkan sağlamayı amaçlıyor.

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