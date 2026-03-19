Artvin'de yangın: Bir ev iki ahır ve iki ambar yandı

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Karaköy köyünde çıkan yangında 1 ev, 2 ahır ve 2 ambar kullanılamaz hale geldi. Yangın ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Şavşat ilçesine bağlı Karaköy köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cavit Altun’a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan 2 ahır ve 2 ambara sıçradı. Yangını fark eden köylüler, ahırlarda bulunan hayvanları hızla dışarı çıkardı.
İhbar üzerine bölgeye Şavşat Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, İl Özel İdaresi su tankerleri, Şavşat Arama Kurtarma (ŞAKUT) ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, 1 ev, 2 ahır ve 2 ambar kullanılamaz hale geldi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın da olay yerine giderek çalışmaları yerinde takip etti.