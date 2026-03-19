Artvin'de yangın: Bir ev iki ahır ve iki ambar yandı

Yangın, Şavşat ilçesine bağlı Karaköy köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cavit Altun’a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan 2 ahır ve 2 ambara sıçradı. Yangını fark eden köylüler, ahırlarda bulunan hayvanları hızla dışarı çıkardı.