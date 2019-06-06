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EĞİTİM

Asıl sınav LGS sonrası

Psikolog Süleyman Çokay, LGS’ye giren öğrencilerin sosyal alanda gelişmesinin LGS başarısından daha önemli olduğuna dikkat çekti: “Sınav döneminde vermediğiniz sorumlulukları verin. Böylelikle sınav mücadelesini değil asıl olan yaşam mücadelesini öğrenecekler, psikolojik dayanıklılıkları artacak.”

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Psikolojik Danışma ve rehberlik Derneği Aydın Şubesi Başkanı Süleyman Çokay, LGS sonrası yapılması gerekenler konusunda ailelere tavsiyelerde bulundu. Sınav sürecinde olduğu gibi sınav sonrasında da ailelere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Çokay, “Sınava değil çocuğunuza odaklanın. Sınav döneminde çok yapmak isteyip de yapamadıklarını hayata geçirsinler. Seçme özgürlüğünü, hata yapma özgürlüğünü yaşasınlar. Spor, sanat, gezi etkinliklerine dahil olsunlar Test kitaplarını kenara koyup ilgi duydukları alanda kitaplar okusunlar. Kitap okuyan çocuklar her zaman avantajlıdır. Yaz tatilini çocuklar kendileri planlasınlar. Bu süre içinde hayatı tanımak ve sosyalleşmek için adımlar atılması gerekli. Kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda derinlik kazandırabilirsek asıl eğitim başlamış olur. Tercih dönemi öncesinde ve sonrasında mutlaka okul psikolojik danışmanları ile bilgi alışverişinde bulunulması sağlıklı bir süreç açısından çok önemlidir” dedi.

Süleyman Çokay

HAYAT SINAVLARDAN İBARET DEĞİL

Çocukların hayatta başarılı olabilmesi için sosyal alanda gelişmesinin önemine de değinen Çokay şöyle devam etti: “Çocukların sosyal alanda gelişmemesi, LGS sonucu ne kadar iyi olursa olsun onun hayat başarısına hizmet etmez. Sınav döneminde bir çok aile sınav konsantrasyonunu bozmamak adına çocuklarının her dediğini yaptı ya da çok fazla sorumluluk gerektiren iş vermedi. Artık sorumluluk verme zamanı. Kendi işlerini kendileri planlayabilmeli çocuklar. Böylelikle sınav mücadelesini değil asıl olan yaşam mücadelesini öğrenecekler, psikolojik dayanıklılıkları artacak. Sonuçlar ne olursa olsun onu sevdiğinizi ve sevmeye devam edeceğinizi belirtin, samimi olun. Onu koşulsuz kabul edin. Sınavlar geçicidir ama sonuçları doğru okuyamazsanız çocuğunuz ile ilişkilerinizi kalıcı olarak etkileyebilir.”

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