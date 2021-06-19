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TRABZON

Aşılama rekoru: Karadeniz’de 1 milyon 848 bin kişiden fazlasının aşısı tamamlandı

Karadeniz Bölgesi’nin 18 ilinde bu zamana kadar 3 milyon 17 bin 607 birinci doz, 1 milyon 848 bin 146 ikinci doz olmak üzere toplam 4 milyon 865 bin 753 doz aşı uygulandı. Böylece Karadeniz’de 1 milyon 848 bin 146 kişinin aşılama süreci tamamlanmış oldu.

Haber Merkezi İHA
Aşılama rekoru: Karadeniz’de 1 milyon 848 bin kişiden fazlasının aşısı tamamlandı
Karadeniz’de 1 milyon 848 bin kişiden fazlasının aşısı tamamlandı.

Vaka sayılarının hızla düşmeye başladığı Türkiye’de aşılama faaliyetleri de ara verilmeden devam ediyor. Art arda gelen aşılama rekorlarının ardından Türkiye genelinde 14 milyon 299 bin 486 kişi iki doz aşısını da olurken, toplam 40 milyon 479 bin 521 doz aşı uygulandı. Karadeniz’de en çok aşı uygulanan il 738 bin 426 doz ile Samsun, en az aşı uygulanan il ise 32 bin 311 doz ile Bayburt oldu.


Karadeniz’de 1 milyon 848 bin 146 kişinin aşısı tamamlandı


19 Haziran Cumartesi günü saat 10.00 itibarıyla Karadeniz Bölgesi’nde bulunan illerden Artvin’de 67 bin 855 birinci doz, 41 bin 928 ikinci doz olmak üzere 109 bin 783 doz aşı yapıldı. Rize’de 121 bin 190 birinci doz, 75 bin 813 ikinci doz olmak üzere 197 bin 3 doz aşı yapıldı. Bayburt’ta 19 bin 733 birinci doz, 12 bin 578 ikinci doz olmak üzere 32 bin 311 doz aşı yapıldı. Trabzon’da 289 bin 110 birinci doz, 180 bin 87 ikinci doz olmak üzere 469 bin 197 doz aşı yapıldı. Gümüşhane’de 35 bin 571 birinci doz, 23 bin 734 ikinci doz olmak üzere 59 bin 305 doz aşı yapıldı.

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