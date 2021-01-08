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Asiltürk’e ziyaret ​

Asiltürk’e ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren nezaket ziyaretinde siyasi meseleler gündeme gelmedi. İki isim daha çok günlük konularda sohbet etti. Erdoğan, Asiltürk’ün evinden ayrılırken kendisini balkonlarından selamlayan vatandaşlara el salladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Asiltürk’ün Ankara Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan evinde gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü.
Asiltürk’ün Ankara Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan evinde gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu hafta içerisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret eden Erdoğan, dün de Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etti. Asiltürk’ün Ankara Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan evinde gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü.

SİYASET GÜNDEME GELMEDİ

  • Erdoğan’ın sürpriz ziyaretinin nezaket ziyareti olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre ziyarette siyaset gündeme gelmedi. İki isim günlük konularda sohbet etti. Görüşmenin ardından Asiltürk, Erdoğan’ı makam aracına kadar uğurladı. Erdoğan, Asiltürk’ün evinden ayrılırken kendisini balkonlarından selamlayan vatandaşlara el salladı.

KOÇ’U KABUL ETTİ

Erdoğan daha sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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