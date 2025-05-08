ASKON'DA üst düzey atama: Fatih Furkan Akkaya Genel Sekreter oldu

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın atamaya ilişkin; stratejik yönetim becerileri, iş dünyasındaki birikimi, derneğimizin çalışmalarında yakinen bulunması hiç şüphesiz ASKON’umuza önemli bir katkı sunacaktır diyerek hayırlı olsun dileklerini iletti. ASKON çatısı altında iki dönemdir yönetim kurulu üyeliği yapan, son olarak da İcra Kurulu Heyeti’nde yer alan Fatih Furkan Akkaya bu görevlerinin yanı sıra ASKON Genel Sekreterlik görevini de ifa edecek.

Malatya’da doğdu. Hüseyin Kölük Anadolu Ticaret Meslek Lisesi İngilizce web tasarım ve programlama bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla Giresun Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümlerinden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon alanında yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. 2009 - 2011 yılları arasında Akınsoft yazılım Malatya bölge müdürlüğü görevini yürüttü. 2011 – 2013 yılları arasında Giresun Üniversitesi Genç Bilişim Akademi Platformu Başkanlığı görevini sürdürdü. 2013 yılında dijital medya ve kurumsal hizmetler alanında faaliyet gösteren Üzümnet Kurumsal Hizmetler ‘i kurdu ve halen ajans başkanlığını sürdürmektedir. Ayrıca 2019 yılında kurucusu olduğu fonksiyonel gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. 2014 seçimlerinden bu yana birçok belediye başkanına basın, medya ve proje danışmanlığı yaptı. ASKON 12. dönem Tanıtım Medya Başkanlığı - Dijital Dönüşüm Ofisi başkanlığı yapmış olup, 13. dönem ’de icra kurulu üyeliği ve tanıtım medya başkanlığı görevlerini devam ettirmektedir. aynı zamanda TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Üyesi ve Malatya Dernekler Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyesidir. Akkaya evli ve iki kız babasıdır.