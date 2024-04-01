Aslı Baykal'dan yerel seçim yorumu: CHP genel seçimde umduğunu bulamaz

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal 'ın kızı Aslı Baykal 'dan yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme geldi.





Baykal, CHP’ye yönelik eleştirileri ile sık sık gündeme geliyor.





"Genel seçimlerde başarılı elde edemeyecekler"





2 yıl önce CHP’den istifa eden Baykal, istifasının ardından sert eleştiriler yönelttiği eski partisini hedef almayı sürdürdü.





Yeni bir eleştiriyi de sosyal medya hesabına taşıdı.





Aslı Baykal, toparlanmaması durumunda partinin genel seçimlerde başarılı elde edemeyeceğini vurguladı.





"İzmir gibi bir ilde CHP oy kaybetti"





İşte Baykal'ın paylaşımı;





Seçim sonuçlarına göre CHP yükseldi, AK Parti düştü ama





2 partinin de bir sıkımlık canları var, adaya göre hızla oy kaybedip kazanabiliyorlar.





Beğenilen eski başkanlar oyu artırdı.





CHP, DEM Parti ile ittifak yaptı ama Afyonkarahisar'da DEM'e kapım kapalı diyen ve CHP yönetiminin eleştirdiği CHP adayı seçimi aldı.





İzmir gibi bir ilde CHP oy kaybetti.





"CHP toparlanmazsa genel seçimde umduğunu bulamaz"





Antalya Kumluca'da CHP çok sevilen adayı mahkemeye verdiği için, o adayın desteklediği Demokrat Parti adayı seçimi aldı.





Yeniden Refah AK Parti'yi beğenmeyenlere kapı oldu, CHP'de yöneticilerin elleri ile büyüttüğü herkesin dönüp kendisini destekleyenleri koltuğundan indirmesinden ders almayan AK Parti; genel seçimde Yeniden Refah ile ittifak yaparak buna zemin sağladı.





CHP'yi beğenmeyenler hala çok sayıda, CHP toparlanmazsa genel seçimde umduğunu bulamaz.







