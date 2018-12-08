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Atatürk Havalimanı'nda gergedan boynuzları ele geçirildi

Atatürk Havalimanı'nda ele geçirildi: Piyasa 12 milyon lira değerinde

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, Vietnam uyruklu yolcunun bagajında, ticareti yasak olan yaklaşık 12 milyon lira değerinde 34 kilogram gergedan boynuzu ele geçirildi.

DHA
Atatürk Havalimanı'nda gergedan boynuzları ele geçirildi
Atatürk Havalimanı'nda gergedan boynuzları ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Varış Öncesi Yolcu Programı ile Türkiye'yi aktarma noktası olarak kullanan transit yolcular, kamu güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında analize tabi tutuldu. Risk kriterlerini taşıyan Vietnam uyruklu yolcunun seyahat geçmişine ilişkin bilgiler, İstihbarat Bilgi Sistemi'ne girildi. Mozambik'ten gelip, İstanbul Atatürk Havalimanı'nı aktarma noktası olarak kullanarak Vietnam'a gideceği belirlenen yolcu, havalimanında kontrole alındı. Şüphelinin bagajında yapılan aramada, yaklaşık 12 milyon lira değerinde, 34 kilogram gergedan boynuzu ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı'nda ele geçirilen gergedan boynuzları.

'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' (CITES) kapsamında yer alan ve ticareti yasak olan gergedan boynuzları, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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