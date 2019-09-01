Gündem Av yasağı sona erdi Dakikalar içinde kapış kapış satıldı
BALİKESİR

Av yasağı sona erdi: Dakikalar içinde kapış kapış satıldı

Güney Marmara'nın balık merkezi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1 Eylül'deki balık avlama yasağının kalkması ile gecenin ilk saatlerinde "Vira Bismillah" diyerek denize ağ atan balıkçılar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'ne dönüş yaptı. Teknelerle gelen balıklar dakikalar içinde kapış kapış satıldı.

Haber Merkezi IHA
Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balıkçılar dolu teknelerle geri döndü.
Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balıkçılar dolu teknelerle geri döndü.

Balıkçılar Hal'e istavrit ve gümüş ile döndü. İlk teknenin limana yanaşması ile mezata alınan yaklaşık 100 kasa istavrit kasası 200 ile 240 lira arasında fiyatlarla adeta kapış kapış satıldı. Az miktarda gelen levrek ise 90 ile 100 lira arasında alıcı buldu. Dakikalar içinde alıcısını bulan balıklar kamyonlara yüklenerek Balıkesir merkez ve ilçeleri ile bazı Anadolu illerine yola çıktı.

İHA
Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balıkçılar dolu teknelerle geri döndü.

Gürtaş : Beklentilerimiz olumlu yönde

Gürtaş Balıkçılık yetkilisi Emin Gürtaş yeni sezonu değerlendirdi. Gürtaş, "Bugün hava muhalefeti nedeniyle ilk gün tekneler zayıf döndü. Beklentilerimiz olumlu yönde. Fakat hava iyi olmadığı için bir parça istavrit balığı geldi. Şu an denizden haber bekliyoruz. Olacak inşallah diye umut ediyoruz. Bu sene çoğunlukla istavrit, çinekop, hamsi bol olur. Palamut biraz daha zayıf duruyor. Sene itibarıyla hamsi 10 TL'ye düşebilir. İstavritin de 15-20 TL bandında olacağını tahmin ediyoruz"diye konuştu.

Balıkçı Necati Dıngaz ise tüm balıkçılara bereketli bir sezon dileyerek, vatandaşların ucuz balık yiyebilecekleri, balıkçı esnafının ise bereketle evlerine para götürebilecekleri bir sezon olmasını dilediklerini söyledi.

İHA
Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balıkçıların getirdiği balıklar dakikalar içinde tükendi.

SİLİVRİLİ BALIKÇILAR 300 KASA İSTAVRİTLE DÖNDÜ

  • İstanbul Silivri’de de balıkçılar, gırgır tekneleriyle denize açılarak ağlarını bıraktı. Gırgır teknesi kaptanları ve mürettebatları ile konuşan belediye başkanı Volkan Yılmaz, sezonun kazançlı geçmesini diledi. Yılmaz ve beraberindekiler sezonun bereketli geçmesi için yere nar attı. Daha sonra limandan 2 gırgır teknesi denize açıldı. İlk avda balıkçıların ağlarına ise yaklaşık 300 kasa istavrit takıldı.
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