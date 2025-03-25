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Avcılar'da TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Avcılar'da TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

11:4425/03/2025, Salı
DHA
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Avcılar'da garaja girmek için manevra yapan TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü Onur Sönmemiş (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle yolda ilerleyen Onur Sönmemiş, aynı yönde ilerleyen ve garaja girmek için dönüş yapan TIR'ın yanından geçmek istedi. TIR şoförünün Sönmemiş'i fark etmeyerek manevrasına devam etmesi sonucu motosikletliyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, park halindeki başka bir TIR'ın dorsesine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Onur Sönmemiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise TIR şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Kaza anı kamerada

Motosiklet sürücüsü Onur Sönmemiş'in hayatını kaybettiği kaza, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün önce garaja girmek için dönüş yapan TIR'a ardından savrularak park halindeki başka bir TIR'ın dorsesine çarptığını görülüyor.





#Kaza
#Kurye
#Motosiklet
#Avcılar

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