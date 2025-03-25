15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletli polisler kaza yaptı: 2 yaralı

Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'tan Üsküdar istikametine giden motosikletli polis ekibi henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı. Kaza sırasında 2 polis yaralandı.