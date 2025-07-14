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AVM önünde dehşet: Yaralılar var

AVM önünde dehşet: Yaralılar var

16:4414/07/2025, الإثنين
IHA
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Şüpheliler gözaltına alındı.
Şüpheliler gözaltına alındı.

AVM önünde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada İl Emniyet Müdürlüğü 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Osmaniye'de iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışma olayıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.


Olay, 8 Temmuz günü Adnan Menderes Mahallesi AVM önünde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmada 7 şüpheli gözaltına alındı, olayda kullanıldığı belirlenen 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6'sı tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Osmaniye
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