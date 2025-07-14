AVM önünde dehşet: Yaralılar var

Osmaniye'de iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışma olayıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Olay, 8 Temmuz günü Adnan Menderes Mahallesi AVM önünde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmada 7 şüpheli gözaltına alındı, olayda kullanıldığı belirlenen 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.