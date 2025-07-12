Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Konya'da silahlı saldırı: İki kişi öldü

Konya'da silahlı saldırı: İki kişi öldü

23:1012/07/2025, samedi
IHA
Sonraki haber
Ereğli'de silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.
Ereğli'de silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Cahı Mahallesi 93233. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen silahlı saldırıda Yılmaz Kaya (23) ve Mustafa Kaya (44) hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


#Konya
#Silah
#Ölü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Torba Yasa maddeleri sıralandı! Taşerona kadro ne zaman onaylanacak?