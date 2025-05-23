Avukatlara disiplin yolu kapatıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Avukatlık Kanunu’nda yer alan avukatlara disiplin cezası verilmesine ilişkin iki maddeyi, yeterli hukuki açıklık içermediği gerekçesiyle iptal etti. Yüksek Mahkeme, hangi fiile hangi cezanın uygulanacağı konusunda yasal bir netlik bulunmadığını belirterek kuralların hukuk güvenliğini zedelediğine hükmetti. İptal edilen maddeler, avukatların meslek onuruna ve kurallarına aykırı davranmaları hâlinde uyarı, kınama, para cezası, meslekten çıkarma gibi yaptırımlara olanak tanıyordu.Anayasa Mahkemesi (AYM), Avukatlık Kanunu’nda yer alan avukatlara disiplin cezası verilmesine ilişkin iki maddeyi, yeterli hukuki açıklık içermediği gerekçesiyle iptal etti. Yüksek Mahkeme, hangi fiile hangi cezanın uygulanacağı konusunda yasal bir netlik bulunmadığını belirterek kuralların hukuk güvenliğini zedelediğine hükmetti. İptal edilen maddeler, avukatların meslek onuruna ve kurallarına aykırı davranmaları hâlinde uyarı, kınama, para cezası, meslekten çıkarma gibi yaptırımlara olanak tanıyordu.