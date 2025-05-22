Özel okullara ‘ruhsat’ kararı: AYM üç ihlalde ruhsat iptalini iptal etti

Geçtiğimiz yıl, Danıştay 8. Dairesi ve Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği ilgili düzenlemeyi muğlak bularak AYM’ye başvurmuştu. AYM, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 7. maddesinde yer alan “yönetmelik hükümlerine üçüncü kez aykırılık hâlinde ruhsat iptali” hükmünü, belirsizlik ve orantısızlık gerekçesiyle iptal etti.

AYM kararında, yönetmelik ihlallerinin hangi süre zarfında tekrarlandığına dair bir zaman dilimi belirtilmemesinin, kurumların süresiz ceza tehdidiyle karşı karşıya kalmasına neden olduğu vurgulandı. Bu durumun ise teşebbüs özgürlüğü ve hukuki güvenlik ilkeleri ile bağdaşmadığı değerlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı ise bu süre zarfında gerekli yeni yasal düzenlemeyi yapmak zorunda.