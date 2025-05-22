Özel okullara ‘ruhsat’ kararı: AYM üç ihlalde ruhsat iptalini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, özel okullara yönelik “üç ihlalde ruhsat iptali” uygulamasını iptal etti. AYM, yönetmelik ihlallerine dayalı kalıcı yaptırımı belirsiz ve orantısız buldu, dokuz ay süre tanıyarak yürürlükten kaldırdı.
Özel öğretim kurumlarının mevzuata aykırı hareket etmeleri durumunda ‘üçüncü tekrarda’ kurum açma izinleri ile işyeri ruhsatlarının iptal edilmesini öngören kanun hükmü, “yönetmelik” ihlalleri bakımından anayasaya aykırı bulundu. Anayasa Mahkemesi (AYM), ilgili düzenlemenin dokuz ay sonra yürürlükten kaldırılmasına hükmetti.
Geçtiğimiz yıl, Danıştay 8. Dairesi ve Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği ilgili düzenlemeyi muğlak bularak AYM’ye başvurmuştu. AYM, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 7. maddesinde yer alan “yönetmelik hükümlerine üçüncü kez aykırılık hâlinde ruhsat iptali” hükmünü, belirsizlik ve orantısızlık gerekçesiyle iptal etti.
AYM kararında, yönetmelik ihlallerinin hangi süre zarfında tekrarlandığına dair bir zaman dilimi belirtilmemesinin, kurumların süresiz ceza tehdidiyle karşı karşıya kalmasına neden olduğu vurgulandı. Bu durumun ise teşebbüs özgürlüğü ve hukuki güvenlik ilkeleri ile bağdaşmadığı değerlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı ise bu süre zarfında gerekli yeni yasal düzenlemeyi yapmak zorunda.