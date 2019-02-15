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ANKARA

Avukatlara sınav geliyor

Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne son şekli verildi. Taslağa göre hukuk fakültesi mezunu herkes sınava girecek. 'Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'ndan geçemeyenler avukatlık stajına başlayamayacak. Hakimlik-savcılık için ise bir sınav daha var.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün, "Güven veren adalet temelinde, adalete güveni artırmada bir milat olacak" dediği Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin güncelleme çalışmaları tamamlandı. Devrim niteliğinde faaliyet ve hedeflerin bulunduğu belge kısa bir süre açıklanacak. 2023'e kadar yargıda yapılacak reformları kapsayan taslakta 65 hedef ve 257 faaliyet bulunuyor. Adalet Bakanlığı'nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı belgenin dikkat çekici başlıkları arasında, Bakan Gül'ün de sık sık gündeme getirdiği 'hakim ve savcı yardımcılığı sistemi' bulunuyor. Hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesinin yükseltilmenin yanı sıra 4 yıl olan fakülte süresinin 5 yıla çıkarılması hedeflenirken, hakim ve savcı yardımcılığı sistemiyle de yargı mensuplarının kürsüde yerlerini almadan önce belirli bir süre adalet hizmetleri içine girerek tecrübe kazanması amaçlanıyor.

HAKİM-SAVCILIK İKİ ADIM

  • Sözkonusu sistem uyarınca hukuk fakültesi mezunlarından hakim ve savcı yardımcısı olmak isteyenler önce 'Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na girecek. Sınavda başarılı olanların hakim ve savcı yardımcılığı kadrosunda belli bir süre görev yapması sağlanacak. Daha sonra bu kişiler, hakimlik ve savcılık mesleklerine geçiş için ayrıca sınava alınacak. Hakim ve savcı adayları bu sınavda da başarılı olabilirlerse mesleğe başlayabilecek. Yeterli notu alamayanlar ise 'yardımcı' kadrosunda kalmaya devam edecek.

STAJ SINAVDAN SONRA

Yine avukat ve noter olmak isteyenler için de 'Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı' getirilecek. Mevcut sistemde avukatlık için herhangi bir sınav bulunmuyor. Ancak yeni düzenlemeyle hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık stajına başlayabilmeleri için sözkonusu sınavda başarılı olmaları gerekecek. Öte yandan, avukatlık stajının süresi ve verimliliği gibi hususlarda da düzenlemeler var. Avukat stajyerlerinin staj süresince sigortalı olarak gelir getirici işte çalışabilmelerine ilişkin düzenlemeler de taslakta bulunuyor.

ADLİ YARDIM KOLAY

  • Adil yargılanma ilkesinin bir gereği olarak mali gücü yetersiz olanların dava açma hakkında yoksun kalmaması için getirilen 'adli yardım' konusunda da önemli yenilikler geliyor. Mali olanakları yetersiz olan kişilerin dava harç ve masraflarından muaf tutulması ve ücretsiz avukat görevlendirmesi gibi imkanları içeren adli yardıma başvuru süreci basitleştirilecek. Bu kapsamda, adli yardım başvurucuları için standart bir başvuru formu oluşturulacak ve adli yardıma 'online' (çevrimiçi) başvuru imkanı getirilecek. Ayrıca, adli yardım hizmetlerinden arabuluculukta da yararlanı-labilmesi sağlanacak. Adli yardım hizmeti sunan avukat-ların bu konuda düzenli olarak eğitim almaları sağlanacak ve bu hizmeti sunan avukatlara özel performans kriterleri geliştirilecek.

'Af'ta yeni bir taslak çalışması var
GÜNDEM
'Af'ta yeni bir taslak çalışması var
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