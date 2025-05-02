Aydın'da 8 yıl hapisle aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2022 yılından bu yana aranan devlet memurluğundan ihraç Ö.Y.'nin, Çapahasan Mahallesi'nde bir evde gizlendiği belirlendi. Ö.Y., kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.