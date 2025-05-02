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Aydın'da 8 yıl hapisle aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aydın'da 8 yıl hapisle aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

21:032/05/2025, пятница
DHA
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Aydın'da 8 yıl hapisle aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Aydın'da 8 yıl hapisle aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi Ö.Y., saklandığı evde polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2022 yılından bu yana aranan devlet memurluğundan ihraç Ö.Y.'nin, Çapahasan Mahallesi'nde bir evde gizlendiği belirlendi. Ö.Y., kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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