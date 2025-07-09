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Aydın'da bir evden 6 kamyon çöp çıktı

Aydın'da bir evden 6 kamyon çöp çıktı

15:319/07/2025, Çarşamba
DHA
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Aydın'da bir evden 6 kamyon çöp çıktı
Aydın'da bir evden 6 kamyon çöp çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Y.Ç.'ye (76) ait evden 6 kamyon çöp çıktı. Belediye ekipleri, çöpleri çıkarttıktan sonra evi temizledi.

Bir ihbarı değerlendiren Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yalnız yaşayan Y.Ç.'ye ait evin 4 odasının da çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Adrese Nazilli Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evden 6 kamyon çöp çıkartılırken, çalışmalar 6 saat sürdü.


Daha sonra temizlenen ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.


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