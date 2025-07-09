Aydın'da bir evden 6 kamyon çöp çıktı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Y.Ç.'ye (76) ait evden 6 kamyon çöp çıktı. Belediye ekipleri, çöpleri çıkarttıktan sonra evi temizledi.
Bir ihbarı değerlendiren Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yalnız yaşayan Y.Ç.'ye ait evin 4 odasının da çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Adrese Nazilli Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evden 6 kamyon çöp çıkartılırken, çalışmalar 6 saat sürdü.
Daha sonra temizlenen ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.
#Aydın
#Nazilli
#Çöp
#Çöp ev