Aydın'da uyuşturucu operasyonu: İki şüpheli tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çine ve Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Söke ve Çine ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Y.K. ve M.S.G. isimli şüpheliler yakalandı. Narkotik köpekleri eşliğinde şüphelilere ait evlerde ve araçlarında yapılan aramalarda, 632 gram uyuşturucu madde ile 384 sentetik ecza ele geçirildi.