Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: İki şüpheli tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: İki şüpheli tutuklandı

00:2527/03/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Operasyonlarda uyuşturucu ve sentetik haplar ele geçirildi.
Operasyonlarda uyuşturucu ve sentetik haplar ele geçirildi.

Aydın’ın Çine ve Söke ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında dikkat çeken miktarda madde ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda yüzlerce sentetik ecza ve yüzlerce gram uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın’ın Çine ve Söke ilçelerinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 632 gram uyuşturucu madde ve 384 adet sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çine ve Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Söke ve Çine ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Y.K. ve M.S.G. isimli şüpheliler yakalandı. Narkotik köpekleri eşliğinde şüphelilere ait evlerde ve araçlarında yapılan aramalarda, 632 gram uyuşturucu madde ile 384 sentetik ecza ele geçirildi.

Haklarında ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan adli işlem başlatılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.



#Aydın
#uyuşturucu
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT Spor canlı izle 26 Mart: Brezilya - Fransa maçı şifresiz canlı yayını izle