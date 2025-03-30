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AYM Başkanı'ndan bayram tebriği

AYM Başkanı'ndan bayram tebriği

Ankara
16:2230/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’nın Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’nın Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ramazan ayının bereketini ve manevi huzurunu geride bırakıp, birlik, beraberlik ve hoşgörünün en güçlü şekilde yaşandığı bayrama kavuşmanın sevincini paylaştıklarını belirtti.

Özkaya, mesajında şunları kaydetti:

  • "Milli ve manevi duygularımızı en derinden hissettiğimiz bayramlar dayanışmanın, paylaşmanın ve ortak değerler etrafında kenetlenmenin en güçlü ifadesidir.
  • Bu bilinçle, aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu müstesna günlerin milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun."


#Kadir Özkaya
#Ramazan Bayramı
#Anayasa Mahkemesi

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