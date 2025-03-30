AYM Başkanı'ndan bayram tebriği

Bu bilinçle, aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu müstesna günlerin milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun."