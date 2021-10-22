AYM’den Gezi’cilere ret

Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi Parkı bahanesiyle İzmir’de 4 gün terör estiren sanıkların başvurusunu kabul edilemez buldu. Eylemlere ilişkin davada yerel mahkemenin “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 15 ay 18 gün, “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma ve uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar etme” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıp 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmalarına karar verdiği sanıklar, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM’ye başvurmuştu.