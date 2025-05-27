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AYM'den Pehlivan'a ret

AYM'den Pehlivan'a ret

Oğuzhan Ürüşan
04:0027/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Barış Pehlivan.
Barış Pehlivan.

Gazeteci Barış Pehlivan, 3 Mart 2020 tarihinde yayınlanan bir haberi nedeniyle “devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” ve “MİT mensubunun kimliğini deşifre etmek” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Pehlivan, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Pehlivan’ın soruşturma nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Yüksek Mahkeme, başvuruyu oybirliğiyle reddetti. AYM kararında, haberin yayımlandığı tarihten sadece bir gün sonra soruşturma başlatıldığına, kovuşturma sürecinde sanığın tutuklu kaldığı sürenin makul olduğuna ve savunma hakkının da ihlal edilmediğine dikkat çekildi.



#Barış Pehlivan
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