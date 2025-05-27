AYM'den Pehlivan'a ret

Pehlivan, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Pehlivan’ın soruşturma nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Yüksek Mahkeme, başvuruyu oybirliğiyle reddetti. AYM kararında, haberin yayımlandığı tarihten sadece bir gün sonra soruşturma başlatıldığına, kovuşturma sürecinde sanığın tutuklu kaldığı sürenin makul olduğuna ve savunma hakkının da ihlal edilmediğine dikkat çekildi.