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Aynı istikamette giden kamyonet ile tır çarpıştı: Bir yaralı

Aynı istikamette giden kamyonet ile tır çarpıştı: Bir yaralı

23:1619/04/2025, Cumartesi
IHA
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Bir kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Bir kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da aynı istikamette giden kamyonet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle, D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdil A. idaresinde ki 07 BBV 111 plakalı kamyonet ile aynı istikamete giden İsa T. idaresindeki 42 AOP 849 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet, refüje çıktı ve demir bariyerlere çarptı. İhbar üzerime 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyonet sürücüsü Abdil A., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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