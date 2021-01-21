Gündem Aynı otelden tam 96 televizyon çaldı
KOCAELİ

Aynı otelden tam 96 televizyon çaldı

Aynı otelden tam 96 televizyon çaldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki bir otelden 96 televizyon çaldığı öne sürülen R.Ç. ve İ.G., yakalanıp gözaltına alındı. Otelin eski güvenlik görevlisi olduğu belirlenen R.Ç tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Televizyon hırsızı, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Televizyon hırsızı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki turistik Kerpe bölgesinde bulunan bir otelden 96 adet LCD televizyon çalındı. Jandarmanın yaptığı incelemede hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin R.Ç. ve İ.G. olduğu belirlendi. Ekipler, 2 şüpheliyi çalınan televizyonlar ile birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Otelin eski güvenlik görevlisi olduğu belirlenen R.Ç tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.G. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Televizyonlar ise otel sahibi T.A.'ya teslim edildi.

O hırsız yakalandı: Sayacı söküp yere akan suyu bezle silmişti
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O hırsız yakalandı: Sayacı söküp yere akan suyu bezle silmişti

Yüz bin liralık hırsızlık kamerada
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Yüz bin liralık hırsızlık kamerada
Mersin'de, ganyan bayii ve cep telefonu satışı yapılan iş yerlerine giren kişinin çaldığı 100 bin lira değerindeki cep telefonu ve sigaralar ele geçirildi. Şahsın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rahat tavırları ise dikkat çekti.


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